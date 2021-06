Matteo Politano è uno degli uomini più ricercati del mercato. Al momento è ancora tutto fermo, ma gli attestati di stima per il giocatore non mancano. Secondo calciomercato.com Lazio e Fiorentina hanno già chiesto informazioni per il giocatore, ma il Napoli fino ad ora ha sempre rigettato al mittente tutti i tentativi di approccio. Ma nel calciomercato non si può mai dare nulla di scontato, soprattutto quando c’è bisogno di liquidità. Politano è un giocatore che ha segnato 12 gol e messo a referto 5 assist nella scorsa stagione, ecco il motivo per cui piace a tantissimi club. Il mercato non è ufficialmente cominciato, ma le attenzioni sul calciatore ex Inter sono tantissime.

Fattore Spalletti

La cessione di Matteo Politano al momento non è una vera opzione, anche perché al Napoli ritrova Luciano Spalletti che ha già avuto ai tempi dell’Inter. Questa può essere una garanzia per Politano che ha perso l’Europeo per un soffio. Nel 4-2-3-1 del tecnico toscano, Politano giocherà come esterno di destra ma dovrà giocarsi il posto con Hirving Lozano. In ogni caso il tecnico di Certaldo stima molto il calciatore ed ha chiesto la sua permanenza in azzurro.

Intanto Gattuso e Sarri continuano a monitorare la situazione Politano. I venti milioni di euro spesi da De Laurentiis per prelevarlo dall’Inter sono un paletto importante per la cessione. Chiunque voglia prendere il calciatore dovrà offrire molto di più di quella cifra per far cadere il muro alzato dal Napoli.