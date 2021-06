Calciomercato Napoli-Emerson Palmieri. Giuntoli, De Laurentiis e Spalletti hanno le idee ben chiare. I massimi rappresentati del Napoli, hanno delineato le operazioni in entrata e in uscita. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista di Giuntoli per il nuovo Napoli, è quello di Emerson Pamieri.

IL NAPOLI HA SCELTO EMERSON PALMIERI

“Emerson Palmieri resta la prima scelta per il ruolo di esterno sinistro, anche se Cristiano Giuntoli dovrà, in qualche modo, contrastare l’Inter che si è inserita nella trattativa tra Napoli e Chelsea. Il problema vero, invece, è rappresentato dallo stipendio che percepisce annualmente il giocatore, che è di 4,5 milioni di euro a stagione. Una cifra che non rientra nei parametri di Aurelio De Laurentiis che ha imposto un ridimensionamento dei costi, partendo proprio dagli stipendi dei calciatori, che incidono del 70 per cento circa sulla voce uscite. Ma per essere competitivo, l’organico ha bisogno di un esterno mancino di qualità, che sappia garantire le due fasi e che abbia anche un po’ di esperienza internazionale”.

La gazzetta aggiunge ulteriori dettagli: “Emerson Palmieri sembra essere il profilo giusto, che racchiude tutti i requisiti richiesti. Ritrovarsi E poi, c’è la conoscenza con l’allenatore, che non è un dettaglio di poco conto. Nel breefing quotidiano con De Laurentiis e Giuntoli, Luciano Spalletti continua a ribadire la sua preferenza per la fascia sinistra. Lo scouting napoletano sta valutando Reinildo del Lille e Gudmundsson del Groningen, ma il nuovo allenatore è orientato sul difensore del Chelsea col quale ha lavorato insieme una stagione e mezza, alla Roma. Il Napoli ha buoni rapporti con il club londinese e potrebbe puntare ad avere un forte sconto sul prezzo del cartellino, valutato intorno ai 12 milioni di euro, essendo il giocatore a scadenza di contratto con l’inizio della nuova stagione.”

GIUNTOLI SEGUE BERGE

La gazzetta chiude con una notizia di mercato: “In Premier Oltre a Emerson Palmieri, il Napoli è interessato anche a Sander Berge, 23 ani, mediano dello Sheffield United. Giuntoli è interessato a questo ragazzo il cui cartellino costa poco più di 10 milioni di euro“.