Il Napoli su Sander Berge. Il giocatore era entrato nel mirino del Napoli già ai tempi del Genk. Grande fisico e buona padronanza del gioco è sicuramente un ottimo prospetto per il futuro. Dinamicità e qualità di gioco sono le sue armi preferite, ma sicuramente è il fisico imponente la sua arma migliore. Sander Berge è alto 195 centimetri ed a 23 anni rappresenterebbe un buon investimento per i presente e per il futuro. Cristiano Giuntoli sta seguendo Berge che si è ripreso da un lungo infortunio al ginocchio e dopo i problemi con Ghoulam, in casa Napoli non vogliono correre altri rischi.

Napoli su Berge: il prezzo del cartellino

Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport gli azzurri stanno seguendo da vicino il giocatore. Molto forte nel gioco aereo rappresenterebbe un punto di forza per la mediana dopo l’addio di Bakayoko, ma anche un’ottima contraerei sia nei calci piazzati a favore che quelli in cui bisogna difendere la propria area di rigore. Berge si è ripreso da infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori da dicembre a maggio in cui è tornato a giocare, ma solo per un paio di partite.

Il Napoli pensa a Berge per il centrocampo anche perché il costo del suo cartellino non è così elevato. La valutazione dello Sheffild United per Berge è di poco più di 10 milioni di euro. Intanto il club segue anche altri profili a centrocampo come Koopmeiners, mentre è arrivata la bocciatura per Moussa Sissoko.