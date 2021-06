Napoli accordo con Teun Koopmeiners. Secondo quanto scrive Il Mattino il club azzurro ha messo nel mirino il centrocampista olandese che piace pure all’Atalanta. Secondo il quotidiano gli azzurri sono in vantaggio sul club italiano perché hanno già trovato una bozza di accordo con l’entourage del calciatore. Al momento resiste però anche la richiesta molto alta fatta dall’Az Alkmaar che vuole 20 milioni di euro per cedere Koopmeiners che a 23 anni è sicuramente uno dei migliori prospetti del calcio olandese.

Napoli: accordo con gli agenti di Koopmeiners: le cifre

Il club azzurro sta prendendo tempo per chiudere l’affare, anche perché vorrebbe far calare il prezzo. Il fatto che sia in vantaggio sul giocatore offre la possibilità a Giuntoli e De Laurentiis di poter attendere, anche se bisogna essere sempre vigli, perché nel calciomercato basta poco per farsi soffiare un giocatore. E’ il caso ad esempio di Basic, su cui è piombato forte il Benfica.

L’accordo del Napoli con Koopmeiners è solido, si parla di una bozza da 2 milioni di euro a stagione per il giocatore. Un playmaker capace di giocare in più moduli, anche nel 4-2-3-1 di Luciano Spalletti. Un giocatore duttile che all’evenienza può giocare anche leggermente più avanzato, anche se in carriera qualche volta è stato chiamato pure a fare il difensore. La ricerca di un calciatore che rinforzi la mediana del Napoli è costante, anche perché dopo la partenza di Bakayoko c’è un vuoto in mezzo al campo.

Intanto ieri Aurelio De Laurentiis non si è sbilanciato su obiettivi di mercato del Napoli. Ospite al Passepartout festival, il presidente del Napoli ha parlato di Superlega, ma anche di Garibaldi e Cavour. Nulla è stato detto in merito ad investimenti nel mercato estivo. Nemmeno una parola su Napoli-Verona, partita sciagurata che ha negato l’accesso alla Champions degli azzurri.