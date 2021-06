EUROPEI – Denzel Dumfries è stato il giocatore che si è messo maggiormente in luce dell’Olanda di Franck de Boer, esterno destro del PSV stuzzica l’interesse di Luciano Spalletti che lo vorrebbe alle sue dipendenze del Napoli ma piace anche all’Everton.

Denzel Dumfries: caratteristiche tecniche e ruolo

Arrembante sulla destra e capace di inserimenti costanti e pericolosi, Denzel Dumfries ha messo in mostra nella gara contro l’Ucraina tutte le proprie qualità da terzino destro di spinta e corsa.

Messo in difficoltà nella fase difensiva, si è sempre proposto nel corso della gara come riferimento offensivo laterale per Depay e compagni. Dumfries è riuscito a segnare il gol vittoria di testa su cross del neo entrato Aké e rendendosi partecipe dell’azione del gol di Weghorst che aveva dato il momentaneo 2-0 all’Olanda.

Titolare del PSV Eindhoven dall’estate 2018 – arrivato dall’Heerenveen per 5,5 milioni di euro – Denzel Dumfries ha messo insieme ben 124 presenze con la maglia del PSV. In queste tre stagioni, diventandone capitano, segnando 16 gol e fornendo 20 assist. Numeri da terzino completo capace di giocare in tutte le posizioni della corsia di destra, e per questo balzato agli onori della cronaca del mercato dopo la prestazione top contro l’Ucraina.

Il calciomercato di Dumfries

Denzel Dumfries è ora al centro di una baraonda di potenziali acquirenti tra i quali il Napoli di Spalletti. Con un valore di mercato di circa 16 milioni di euro e un contratto fino al 2023, chiunque voglia avvicinarsi ad acquistarlo dovrà raggiungere le richieste del PSV, che dopo quest’Europeo potrebbero sfiorare i 35 milioni di euro. Intanto De Boer si gode il suo terzino goleador, che ha permesso all’Olanda di vincere la prima gara di questo torneo.