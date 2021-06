Elseid Hysaj va alla Lazio e torna a lavorare con Maurizio Sarri. Gazzetta dello Sport parla di un colpo praticamente concluso per la società di Lotito. Il Napoli in questo modo perde il calciatore a parametro zero dopo che non è riuscito in questi anni a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto. L’albanese ritroverà di nuovo Sarri con cui ha vissuto anni stupendi quando era al Napoli. La trattativa ha preso ancora più corpo nelle ultime ore e l’annuncio sembra imminente. A questo punto il Napoli dovrà trovare un’alternativa anche sulla fascia destra di difesa, anche se pare che Spalletti voglia valutare Malcuit.

Hysaj alla Lazio di Sarri: le cifre

Hysaj era finito nel mirino della Lazio già prima che Sarri firmasse per il club di Lotito. Ma dopo che è arrivato l’allenatore toscano la Lazio ha deciso di affondare il colpo anche su indicazione di Sarri che conosce benissimo il terzino e sa cosa può dare nel suo modulo. Dunque Sarri ritroverà Hysaj alla Lazio, un suo fedelissimo a cui praticamente non dovrà spiegare nulla o quasi della sua filosofia di gioco.

Resta il rammarico per il Napoli di aver perso il calciatore a parametro zero. Secondo quanto scrive Gazzetta il 27enne albanese firmerà con la Lazio un contratto di 5 anni e dovrebbe percepire uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione.

