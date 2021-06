Calciomercato Napoli: le ultime novità. Cristiano Giuntoli sta sondando l’Eredivisie, fucina di talenti e di tradizione calcistica. Secondo quanto scrive Corriere dello Sport il Napoli sta puntando a quattro potenziali acquisti in Olanda. Giocatori che sono sicuramente dei talenti, ma altri come Senesi che possono dare il loro apporto qualitativo fin da subito. Insomma nel mercato delle idee bisogna vagliare e scoprire per risparmiare. Di soldi in giro ce ne sono pochi e quando l’economia è in flessione bisogna avere capacità oltre la media per mettere in piedi una squadra competitiva. Servono talenti che costino poco ed in giro ce ne sono, a bizzeffe, ma bisogna scovarli. Ecco perché una ottima rete scouting è fondamentale anche per il Napoli. Fondamentale sarebbe anche un settore giovanili di altissimo livello, tallonne d’Achille della società di De Laurentiis che ieri ha festeggiato la promozione in Primavera 1 del Napoli. Ma questa è un’altra storia.

Calciomercato Napoli: tutti i nomi dell’Eredivisie

Dicevamo, quattro calciatori vengono seguiti da vicino dal Napoli in Olanda attraverso il direttore sportivo Cristiano Giuntoli: