Il Napoli segue Flemming e Tavares sul calciomercato. La società di Aurelio De Laurentiis è sempre molto attenta alle giovani promesse per questo motivo sta seguendo due calciatori che hanno una grande prospettiva di crescita. Zian Flemming è un centrocampista del Foruna Sittard che segna come un attaccante, giocatore olandese di cui se ne parla un gran bene. A 22 anni Flemming è considerato già uno su cui puntare quasi ad occhi chiusi. Flemming nella scorsa stagione ha giocato 35 partite mettendo a segno 15 gol e 7 assist totali. Insomma niente male per uno che non gioca così vicino alla porta.

Altra opzione per il Napoli è quella di Nuno Tavares terzino sinistra del 2000 di proprietà del Benfica. Secondo Sky il “difensore portoghese di origini capoverdiane è uno dei candidati principali per rinforzare il reparto, nonostante la società di De Laurentiis stia cercando un giocatore pronto. Tavares, che nella scorsa stagione ha collezionato 14 presenze in Liga NOS, potrebbe infatti rivelarsi un investimento importante per il futuro.”

Napoli su Sissoko

Per Sky gli obiettivi del Napoli non sono solo da ricercare tra i giovanti talenti, dato che in mediana viene seguito anche un calciatore di esperienza come Moussa Sissoko del Tottenham, per il quale “il Napoli potrebbe cominciare a muoversi nei prossimi giorni” scrive Sky.