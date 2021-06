Kostas Manolas all’Olympiacos è una delle prospettive di mercato. Gli azzurri non si opporrebbero ad una cessione del difensore greco che vorrebbe tornare a giocare in patria. La trattativa comunque non è semplice per le richieste molto alte del presidente Aurelio De Laurentiis. Intanto la SSCN guarda proprio in casa del club del Pireo per fare mercato, piace un centrocampista che sarebbe perfetto per sostituire Bakyoko. Con la prospettiva che Manolas possa andare all’Olympiacos il Napoli si sta cautelando nel cercare più di un difensore centrale. Non si esclude anche la permanenza di Luperto, che però piace alla Salernitana.

Manolas-Olympiacos: la valutazione

Ecco quanto scrive Tuttosport sulla trattiva che coinvolge il difensore greco: “’suggestiva, ma fantasiosa, l’ipotesi che nell’operazione possa rientrare anche Kostas Manolas. Si dice che sia desideroso di tornare a giocare nel suo paese, ma la valutazione del Napoli (25 milioni) e l’ingaggio (4 milioni a stagione fino al 2024), rendono impossibile lo scambio“. Anche se la richiesta di De Laurentiis per Manolas all’Olympiacos può sembrare eccessiva va ricordato che il difensore ha ancora 29 anni e un contratto blidanto col Napoli. Inoltre, al netto di qualche infortunio di troppo, resta un buon difensore su cui puntare. Ecco perché il Napoli non lo cede, se non a fronte di una buona offerta economica.