Sebastiano Luperto alla Salernitana. Secondo Corriere dello Sport il difensore del Napoli è la prima scelta di Castori. A 24 anni Luperto rientra dal prestito al Crotone con cui ha collezionato 23 presenze nelle sfortunata stagione del club calabrese. Luperto resta comunque uno dei calciatori che maggiormente potrebbero essere ceduti dal Napoli, anche se sta maturando esperienza in Serie A con le sue 45 presenze totali. Se dovesse arrivare una buona offerta la SSCN la valuterebbe con attenzione, anche perché è considerato uno dei sacrificabili dalla per la retroguardia che può perdere pure Manolas.

Calciomercato: la Salernitana vuole Luperto

Castori ha chiesto almeno 7 rinforzi per la Serie A: due difensori, tre centrocampisti e due attaccanti. Luperto è uno degli uomini chiesti dal tecnico della Salernitana. Il direttore sportivo Fabiani ha già preso contatti con il Napoli per cercare di capire la volontà di cedere il difensore. Ma il club campano si sta anche cautelando, dato che Spalletti vorrebbe valutare Luperto nel ritiro di Dimaro. Qualora il difensore dovesse convincere allora potrebbe restare in azzurro per fare da alternativa ai centrali di difesa. Un ruolo che ha ricoperto già a tempi di Ancelotti. Dopo un anno al Crotone il difensore ha sicuramente maturato esperienza, ora dovrà decidere Spalletti cosa fare.

