Kostas Manolas all’Olympiakos, il Napoli ci sta lavorando. Secondo quanto riferisce tuttomercatoweb il club greco ha preso in seria considerazione l’idea di puntare sul difensore di proprietà del Napoli. Manolas ha 29 anni e nonostante qualche problema fisico di troppo è sicuramente un difensore su cui si può ancora puntare. A quanto pare i primi contatti tra il Napoli e l’Olympiakos sono già stati avviati ma “la situazione richiederà del tempo prima di arrivare ad un esito positivo o negativo”.

Manoalas Olympiakos: ok al trasferimento

A quanto pare Manolas accetterebbe volentieri un ritorno in patria, nonostante abbia un contratto con il Napoli fino al 2024. Ecco perché il club greco ha ” ha già avviato una trattativa, che prenderà corpo presumibilmente nei prossimi giorni”. L’addio di Manolas richiederebbe un ulteriore rinforzo in difesa, anche perché Maksimovic è in scadenza di contratto e sarà lasciato partire a parametro zero. Il Napoli nelle ultime settimane sta sondando il terreno con più difensori e c’è la volontà di portare almeno due rinforzi come centrali di difesa.

Con Manolas all’Olympiakos prenderebbe ancora più corpo la possibilità di puntare in maniera decisa su un doppio acquisto in difesa. Chi, invece, sembra dover restare al Napoli è Kalidou Koulibaly che a questo punto si potrebbe ritrovare un nuovo partner in difesa.