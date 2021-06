Doucouré-Napoli è il nome nuovo per il calciomercato degli azzurri. Corriere dello Sport scrive di un interessamento per Reinildo Mandava, Toma Basic, Gabriel Gudmundsson ed il nome nuovo è Cheick Oumar Doucouré. Il giocatore di proprietà del Lens viene indicato dal quotidiano sportivo come uno dei possibili rinforzi in mediana del club azzurro. Anche se la SSCN sul calciomercato non si è ancora mossa con decisione, qualcosa va fatto fosse solo per completare la rosa. In ogni caso le cessione di Fabian Ruiz o Kalidou Koulibaly (più difficile dopo le ultime notizie di mercato) possono fare la differenza. Il diktat di De Laurentiis è stato chiaro e Giuntoli deve assecondarlo.

Napoli: quattro soluzioni per il mercato

Se Giuntoli non affonda il colpo non significa che non sta lavorando per monitorare calciatori. A livello di scouting il Napoli è molto attivo con il direttore sportivo che sta provando a bloccare i profili che maggiormente fanno al caso del club azzurro e di Spalletti. Corriere dello Sport indica tre calciatori che sono più vicini alle trattative del Napoli con il nome nuovo di Doucouré:

Reinildo Mandava : giocatore de Lille esterno sinistro che piace molto agli azzurri che teoricamente sulla fascia sinistra in difesa sono coperti, ma Ghoulam e Mario non offrono ampie garanzie tecnico o fisiche.

: giocatore de Lille esterno sinistro che piace molto agli azzurri che teoricamente sulla fascia sinistra in difesa sono coperti, ma Ghoulam e Mario non offrono ampie garanzie tecnico o fisiche. Gabriel Gudmundsson : l’esterno svedese del Groningen ha 22 anni è l’alternativa a Mandava.

: l’esterno svedese del Groningen ha 22 anni è l’alternativa a Mandava. Toma Basic : è vicinissimo al Napoli, ma ha più le caratteristiche per sostituire Fabian Ruiz che Bakayoko. Il prezzo non è alto: costa circa 8 milioni di euro, al massimo 10 con bonus.

: è vicinissimo al Napoli, ma ha più le caratteristiche per sostituire Fabian Ruiz che Bakayoko. Il prezzo non è alto: costa circa 8 milioni di euro, al massimo 10 con bonus. Cheick Oumar Doucouré: è il nome nuovo per il centrocampo del Napoli. Di proprietà del Lens ha 21 anni e la scorsa stagione ha collezionato 35 presenze e 4 gol in Francia.

