Radio Ufficiale: “Mercato diesel per il Napoli, c’è il diktat di De Laurentiis. Ecco quando si muoverà qualcosa”

Valer De Maggio alla Radio Ufficiale del Napoli parla di calciomercato. Una fase che sarà di attesa quella del club azzurro, dato che Aurelio De Luarentiis ha dato il suo diktat: “Prima vendere e poi eventualmente comprare“. Non vuole sentire ragioni il patron azzurro che dopo la mancata qualificazione alla Champions League ha come obiettivo primario quello di far quadrare i conti. Dunque il Napoli starà in attesa, aspettando l’occasione giusta, che qualora si dovesse presentare cercherà di cogliere al volo. Ovviamente i prezzi dovranno essere contenuti, perché la priorità è vendere: magari Fabian Ruiz, vero pezzo pregiato che può aiutare le casse azzurre, dato che Koulibaly pare resti al Napoli.

Calciomercato Napoli, le tempistiche

Prima di muovere qualcosa sul mercato, Luciano Spalletti vuole valutare la rosa a sua disposizione. Guardandola da lontano il tecnico toscano sa di avere già una rosa di qualità, tanto che ha dichiarato incedibili alcuni calciatori. Ma Spalletti vuole vedere da vicino i calciatori a disposizione, cosa che potrà fare solo in ritiro (ecco le date ufficiali). “Il mercato comincerà a muoversi dal 26 luglio, ecco perché il calciomercato del Napoli sarà in formato diesel” fa sapere De Maggio che comunque di un Napoli attento su ogni possibilità.

