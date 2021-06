De Maggio: “Ho una notizia di mercato, Emerson Palmieri primo obiettivo. Fatta un’altra richiesta al Chelsea”

Il calciomercato del Napoli sarà oculato, magari non andrà velocissimo ma non sarà immobile. Lo assicura Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli che parla di un mercato diesel per il Napoli, con De Laurentiis che ha dato un diktat. In ogni caso il Napoli sa perfettamente che ha delle lacune da sistemare, soprattutto sugli esterni. Ecco perché il Napoli sta seguendo Emerson Palmieri, ma secondo De Maggio la società ha fatto anche un’altra richiesta al Chelsea: “Il Napoli ha richiesto in prestito Davide Zappacosta“. Sarebbe un’altra soluzione ma per la fascia destra.

Zappacosta nell’ultima stagione ha giocato al Genoa e vorrebbe restare in Italia. Il Napoli deve sostituire Hysaj che è pronto a firmare per la Lazio di Sarri. Il ritorno di Malcuit non convince e quindi oltre a Di Lorenzo servirà un altro esterno di destra. Sicuramente l’urgenza riguarda maggiormente il reparto di sinistra della difesa, dove Ghoulam non offre grandi garanzie fisiche a Mario Rui non sembra al top. Ecco perché Palmieri resta la prima scelta anche se il Chelsea spara alto. Intanto secondo De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli si va avanti anche per Basic, che potrebbe arrivare al “Napoli soprattutto se parte Fabian Ruiz”.