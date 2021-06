Napoli-EA7 – Armani firmerà la maglia del Napoli stagione 2021/22. Oramai le indiscrezioni diventano sempre più importanti in tal senso. Sicuramente sarebbe un ottimo colpo per la società di Aurelio De Laurentiis accostarsi ad un marchio così prestigioso. Della nuova maglia del Napoli si è parlato durante il summit di lavoro a Capri fatto dal patron della SSCN.

Secondo quanto raccolto dalla Radio Ufficiale del club partenopeo, Kiss Kiss Napoli, De LAurentiis avrebbe chiesto a Giorgio Armani di disegnare la nuova maglia del Napoli.

“Sponsor tecnico? Sembra che il Napoli non abbia intenzione di proseguire con Kappa, e De Laurentiis in prima persona ha chiesto a Giorgio Armani di disegnare la maglia del Napoli, e mi risulta che ci stia pensando. Ora si deve scegliere l’azienda che produrrà le maglie disegnate dal numero uno al mondo”, ha spiegato l’emittente ufficale del club.



Non si sa ancora quando sarà svelata la maglia del Napoli EA7, ma sicuramente bisognerà portarla in tempo utile per il ritiro degli azzurri (ecco le date ufficiali). I giocatori del Napoli avranno un doppio ritiro, prima a Dimaro e poi a Castel Di Sangro.

