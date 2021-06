Questione terzini – Tutto bloccato: “Spalletti vede molto bene Malcuit, novità dall’Empoli”

Il Napoli ha bisogno di comprare esterni di difesa. Gli azzurri hanno bisogno almeno di un esterno destro ed uno a sinistra, ma a sorpresa secondo Ciro Venerato il tecnico Luciano Spalletti vuole “valutare Malcuit” anche perché il tecnico ha “posto il veto ad ogni possibile trattativa per il calciatore. Conserva un ottimo ricordo del giocatore e vuole capire se ha recuperato bene dall’infortunio“. Dunque qualora Spalletti dovesse valutare positivamente Malcuit durante i due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, allora non ci sarebbe bisogno di un esterno di destra.

Con ogni probabilità ci sarà bisogno di un esterno mancino, anche se sulla carta il Napoli in quel ruolo è coperto con Mario Rui e Ghoulam. Entrambi non rappresentano una garanzia, per motivi diversi. Ecco perché il Napoli sta “lavorando sotto traccia con l’Empoli per bloccare Fabio Parisi“. Il nome di Emerson Palmieri resta sempre quello in cima ai desideri degli azzurri, ma secondo Venerato è complicato per due motivi: “Il Chelsea chiede troppo per il suo cartellino e c’è l’Inter che sta tentando molto il giocatore della Nazionale di Mancini“. L’esterno brasiliano naturalizzato italiano ha attualmente un ingaggio anche molto alto da 4,5 milioni di euro a stagione compresi bonus.

