Maurizio Costanzo alla Roma, sarà un nuovo dirigente

Maurizio Costanzo alla Roma ora è ufficiale. Il giornalista e conduttore tv ideatore di tantissimi programmi di successo farà parte dello staff dei dirigenti della società giallorossa. In particolare Maurizio Costanzo sarà il responsabile delle “strategia di comunicazione della Roma. A dare l’annuncio ufficiale è stato lo stesso giornalista con un a nota in cui dice: “Ho firmato un accordo con l’ AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione” ed aggiunge: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione“.