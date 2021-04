Nuova maglia Napoli: EA7 Armani vicinissimo all’accordo

Giorgio Armani col marchio EA7 produrrà la nuova maglia del Napoli per la stagione 2021/22. L’accordo tra l’azienda del noto stilista italiano e la SSCN è oramai ad un passo, si parla di una definizione di dettagli ma il grosso è fatto. A fine stagione scadrà l’accordo tra il Napoli e la Kappa che ha prodotto le maglie nelle ultime stagioni e non c’è stato il rinnovo. La società di Aurelio De Laurentiis ha preso in considerazione anche l’opportunità di fare un’autoproduzione, poi è arrivato il cambio di rotta. La nuova maglia del Napoli sarà firmata Armani con EA7 marchio nato del 2004 ma che ha una visibilità mondiale. Da più fonti si parla di accordo praticamente trovato che è pronto ad assumere i caratteri dell’ufficialità, con la prima indiscrezione lanciata da calcionapoli24, che possiamo confermare.

La collaborazione con Armani porterebbe al Napoli, oltre agli incassi dello sponsor, anche una visibilità importanti visto che il marchio è di quelli riconosciuti in tutto il pianeta. La SSCN sono qualche settimana fa aveva già messo in piedi un’altra grande operazione di marketing, questa volta con un altro stilista: Marcelo Burlon. La maglia del Napoli stagione 2021/22 sarà invece firmata da Armani con EA7 che campeggerà sulle divise indossate da Insigne e compagni.

Napoli e Konami

La chiusura imminente dell’accordo con Armani è solo un altro colpo importante, in chiave marketing, per il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis in giornata ha annunciato un altro accordo importantissimo, quello sottoscritto con Konami, che darà il nome al training center degli azzurri. Konami e Armani sono due partnership di grandissimo livello per la società partenopea, che mira a estendere il marchio oltre i confini nazionali. Un lavoro che può portare introiti alla società, soldi che potranno essere investiti anche sul mercato. Ma lavorare con marchi di questo livello significa anche far crescere il prestigio del marchio SSCN.