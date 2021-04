La Konami e il Napoli annunciano una nuova partnership. Il colosso dei videogiochi giapponese e la società di Aurelio De Laurentiis hanno siglato un accordo a partire dalla stagione 2021/22. Dal 2022/23 PES sarà l’unico gioco ad avere la piena licenza del club azzurro. Il centro sportivo del Napoli cambierà nome. Il centro tecnico si chiamerà: “SSC Napoli KONAMI Training Center” grazie alla nuova partnership stipulata dal club di Aurelio De Laurentiis con Konami. L’ azienda mondiale e una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di videogiochi, fondata nel 1969.

«La partnership ufficiale tra il Napoli e la konami, nel settore dei videogiochi a tema calcistico avrà inizio nella stagione 2021/22. Garantirà numerosi diritti di commercializzazione» . Ha spiegato la società azzurra in un comunicato ufficial. «Tuttavia, a partire dalla stagione calcistica 2022/23, la serie eFootball PES sarà l’unico gioco di simulazione calcistica in tempo reale a includere una riproduzione del Napoli completamente autorizzata».

Già pubblicato in rete e sui ssocial anche il trailer della partnership con Insigne, Mertens e gli altri eroi azzurri pronti ad essere utilizzati in console dai tifosi.

Napoli-Konami: Il video

Naoki Morita, presidente del colosso giapponnese: “La partnership esclusiva col Napoli è un nuovo passo verso quello che è il nostro obiettivo, cioè fare di PES il gioco definitivo sul calcio in Italia”. Serena Salvione, dello staff partenopeo, ha parlato di un accordo che permetterà a Konami di creare “un’esperienza unica per i fan del Napoli”, e che porterà ad un’ulteriore internazionalizzazione del club azzurro”.

