LDT- Al Napoli scippati scudetti e coppe. Avete sentito Simone Inzaghi?

LDT- LETTERE DAI TIFOSI- Alcuni tifosi del Napoli scrivono alla nostra redazione lamentandosi del trattamento riservato alla squadra azzurra da alcuni media:

“Eg. Direttore, spero che almeno voi ci pubblichiate. Siamo fiduciosi perché siete l’unico sito a pubblicare le lettere dei lettori. Abbiamo provato anche altrove ma inutilmente. Qui da noi pare essersi specializzati nel copia e incolla e nelle rubriche da 1 a cento e oltre. E’ lo specchio socio-politico-culturale-sportivo di tutto il Sud. Ci scippano scudetti e coppe ma i nostri prodi giornalisti se la prendono con Benitez, Sarri e Gattuso. Avessero invalidato a favore del Napoli il gol di Faraoni ci avrebbero distrutti i media del Nord e qui da noi avrebbero fatto il copia – incolla delle offese dette conto la squadra e la città.”

I tifosi del Napoli aggiungono: “Stanno donando un altro scudetto a Milano e noi non ci facciamo sentire nemmeno dopo lo scandaloso arbitraggio di Mariani in Juventus – Napoli. Siete stato l’unico a parlare di un altro titolo sottratto al Napoli e nella patria del copia – incolla non avete ricevuto almeno una citazione, neppure di scherno. Siete stato l’unico sito a riportare tutti i vantaggi arbitrali della Lazio in campionato e nel web del copia – incolla partenopeo nessuno lo ha menzionato o riportato almeno un episodio. Hanno preferito il copia – incolla laziale e le strumentali recriminazioni di Simone Inzaghi dopo gli strabilianti fatti arbitrali di Lazio – Milan.

Gino P., Luigi E., Franco I.