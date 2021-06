Maglia del Napoli firmata Armani Ea7: la fornisce Valentina De Laurentiis

La nuova maglia 2021/22 del Napoli sarà firmata Armani Ea7. La notizie era già nell’aria da tempo ma ora arrivano delle conferme. Gli azzurri non hanno rinnovato il contratto con la Kappa ed il presidente Aurelio De Laurentiis si è convinto a puntare un marchio di prestigio mondiale come Armani. Un ulteriore passo in avanti per la SSCN che dalla prossima stagione avrà anche il centro sportivo con il marchio Konami. Dopo la collaborazione con Marcelo Burlon, il Napoli si appresta a presentare la maglia Armani Ea7, marchi che sono conosciuti praticamente in tutto il mondo e che sicuramente potranno aumentare il prestigio del club. Non è un caso che Armani abbia fornito anche le divise dell’Italia che partecipa ai campionati europei di calcio.

Maglia Armani Napoli: entra Valentina De Laurentiis

Secondo quanto scrive il giornalista Paolo Bargiggia sul suo sito ufficiale a fornire i kit alla società azzurra sarà Valentina De Laurentiis. La figlia di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, già inserita nel mondo della moda. “In sostanza, Valentina De Laurentiis con la sua società, fornirà al Napoli i kit per la prossima stagione, con il design di Marcelo Burlon County of Milan e la produzione di Giorgio Armani” scrive Bargiggia che parla di mossa geniale del patron azzurro.

La maglia del Napoli firmata Armani Ea7 dunque sarà espressione della figlia del presidente della SSCN. Bargiggia scrive che “il patron del Napoli ha trovato il modo di inserire per la prima volta nel business del club anche la figlia che così potrà cominciare a guadagnare anche lei con il club di famiglia come i fratelli. Armani infatti non incasserà i guadagni derivanti dalla vendita delle maglie che andranno tutti all’azienda della secondogenita di Aurelio De Laurentiis”.