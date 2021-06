Calciomercato – Il Napoli vuole Basic, filtra la volontà del calciatore

Ultime novità di calciomercato per il Napoli. Toma Basic è ancora nel mirino del Napoli che sta sta insistendo per cercare di prendere il giocatore dal Bordeaux. Il centrocampista ha un contratto in scadenza e gli azzurri hanno presentato un’offerta da 8 milioni di euro. Fisicamente prestante il giovane centrocampista ha già ricevuto il placet di Spalletti. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Serve un altro colosso della mediana e il primo obiettivo, un nome che ritorna, è quello di Toma Basic, 24 anni, centrocampista croato del Bordeaux con contratto in scadenza nel 2022. La prima proposta del Napoli – che lo aveva cercato già lo scorso anno – è stata quella di un prestito con diritto di riscatto (necessario, prima, il rinnovo), ma il club francese ha fretta di fare cassa subito eppure sa di non poter pretendere la luna. La richiesta

è di poco superiore ai dieci milioni di euro, De Laurentiis offre meno (circa otto) e sa di essere in una posizione a lui favorevole, forte (anche) del sì del ragazzo. C’è già stato un contatto telefonico tra Giuntoli e il suo procuratore: Basic sarebbe felice di approdare a Napoli“.