Presidente mi prenda Lukaku”: Conte ha detto no a Dovbyk

Un confronto tra colossi in Napoli-Roma: l’ucraino era sulla lista di Manna prima dell’arrivo di Conte che ha virato sul belga.

Il big match tra Napoli e Roma metterà di fronte due giganti dell’area di rigore dalle storie intrecciate. Come rivelato dal Corriere dello Sport, Artem Dovbyk era stato inserito nella lista degli obiettivi di mercato di Giovanni Manna la scorsa estate, prima che l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra cambiasse le carte in tavola.

Il tecnico leccese, infatti, ha subito indicato in Romelu Lukaku il profilo ideale per guidare l’attacco partenopeo, forte di una collaborazione già collaudata in passato. “Il peso dell’attacco graverà anche oggi sulle sue spalle forti e robuste da gigante di 191 centimetri”, scrive il CdS sul centravanti belga.

Il confronto tra i due colossi promette scintille: da una parte Lukaku con il suo metro e 91, dall’altra Dovbyk che sfiora il metro e 90. Entrambi gli attaccanti hanno fin qui realizzato 4 reti in campionato, un bottino ancora distante dal capocannoniere Retegui ma che entrambi puntano ad incrementare nel big match del Maradona.