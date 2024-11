“Voglio Spinazzola”: La richiesta di Conte e l’intreccio con Politano

L’esterno azzurro ritrova il suo passato giallorosso dopo cinque stagioni. Tanti retroscena legano il suo arrivo a Napoli

La sfida tra Napoli e Roma si arricchisce di numerosi intrecci di mercato. Tra i protagonisti più attesi c’è Leonardo Spinazzola, che ritrova il suo recente passato giallorosso dopo cinque stagioni intense nella Capitale, concluse con 151 presenze, 7 reti e 21 assist.

Un percorso, quello dell’ex Juventus, che avrebbe potuto intrecciarsi molto prima con il Napoli. Nel gennaio 2020, infatti, era stato al centro di una complessa trattativa di mercato che avrebbe dovuto portare Matteo Politano dall’Inter alla Roma in uno scambio. “L’operazione saltò per alcuni dubbi sulle condizioni fisiche del giocatore e per un mancato accordo sulla formula”, rivelarono fonti vicine alla trattativa.

Il destino ha voluto che le strade di Spinazzola e Antonio Conte si incrociassero comunque a Napoli, quattro anni dopo quel tentativo all’Inter. L’allenatore pugliese lo ha fortemente voluto come primo acquisto della sua gestione: “Quando è emersa l’opportunità, Conte non ha avuto dubbi nel chiedere alla dirigenza di chiudere l’operazione”, riferiscono da fonti vicine al club.

Finora il bilancio in maglia azzurra parla di 412 minuti tra Serie A e Coppa Italia, con un assist all’attivo. Spinazzola si sta giocando il posto sulla fascia sinistra con Olivera, in un ballottaggio che caratterizzerà l’intera stagione, con l’uruguaiano che al momento parte leggermente favorito.