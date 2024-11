Rocchi difende Mariani e ferma Marinelli: emerge un dato preoccupante che colpisce il Napoli

Il sistema arbitrale e mediatico italiano sotto accusa: l’arbitro di Inter-Napoli designato per doppio incarico VAR

Altro che “salvate il soldato Mariani!” Il Mariani d’Aprilia difeso ad oltranza dai media italici dopo la pessima esibizione del Meazza è già al lavoro. Rocchi gli ha dato persino un doppio incarico. Mariani sarà al VAR di Como – Fiorentina e all’AVAR di Parma – Atalanta.

Nel campionato dei regolamenti personalizzati conta meno del due a briscola il Napoli di De Laurentis senza giornali e Tv. Si pensi che dopo le strumentali proteste dei media nazional – juventini l’arbitro Marinelli non ha diretto in A per circa due mesi dopo la sacrosanta espulsione di Conceição in Juventus – Cagliari del 6 ottobre 2024 (VII giornata).

E questi sono gli stessi media che dopo aver ridotto ad un rigore farlocco tutto l’arbitraggio di Mariani, per ben tre giorni ci hanno dato ripetizioni ancora più farlocche sull’uso del protocollo VAR prima di essere smentiti dai fatti di Napoli – Parma (III).

Altro che “salvate il soldato Mariani!”. Dapprima si è minimizzato sul pessimo arbitraggio di Mariani e poi altro che Serie B. Il designatore ha di fatto investito del doppio incarico l’arbitro di Aprilia. Non si può dare certo torto a Carlo Alvino sull’argomento: “Arbitri? Abbassare i toni in Italia significa passare per fessi e subire i torti… la compensazione è una fesseria. La punizione per un arbitro è non arbitrare, non essere retrocesso in Serie B”.

Il rigore assegnato all’Inter è stato solo la classica ciliegina sulla torta al termine di un pessimo arbitraggio. Al Meazza si è visto il copia – incolla di quanto combinato da Doveri in Napoli – Atalanta, con la solita ciliegina finale. Il gol irregolare convalidato agli orobici, con le ammonizioni rifilate a Neres e Conte (e Retegui no) non è forse simile al rigore del Meazza? Falli non fischiati e i tanti colpi subiti dai napoletani e l’impunità consentita agli avversari accomunano appieno quanto avvenuto in due giornate di campionato.

Al Meazza sono mancati almeno tre cartellini gialli fra le file nerazzurre e Dumfries andava espulso. Ma questo capita quando non hai giornali e Tv per far valere le tue mille ragioni. Magari, poi Rocchi ci farà sapere perché Marinelli non ha arbitrato in A per circa due mesi dopo le proteste juventine per l’espulsione di Conceição in Juventus – Cagliari alla VII giornata.