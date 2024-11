Clamoroso, la scelta di Rocchi su Mariani spiazza tutti!

L’arbitro al centro delle polemiche per il rigore all’Inter riceve un doppio incarico VAR per il prossimo turno.

La polemica sul caso Mariani si arricchisce di un nuovo capitolo. Dopo le decisioni in Inter-Napoli, in particolare per il discusso rigore concesso ai nerazzurri per il contatto Anguissa-Dumfries, il direttore di gara non subirà alcun tipo di stop.

Contrariamente alle indiscrezioni dei giorni scorsi, che ipotizzavano una “retrocessione” temporanea in Serie B, il designatore Gianluca Rocchi ha confermato la piena fiducia nell’arbitro della sezione di Aprilia, assegnandogli ben due incontri nel prossimo turno di Serie A.

Una decisione che sembra andare in direzione opposta rispetto alle critiche mosse sia da Antonio Conte che dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, entrambi fortemente critici sulla direzione arbitrale di San Siro.

Mariani è stato infatti designato come VAR per Parma-Atalanta e come AVAR per Como-Fiorentina, segnale evidente di come l’AIA non abbia ritenuto insufficiente la sua prestazione nell’ultimo turno di campionato.