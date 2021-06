Toma Basic al Napoli l’affare diventa sempre più possibile. Il calciatore oramai ha dato la sua disponibilità al trasferimento, anche perché circa un mese fa c’è stato un blitz a Castel Volturno dei suoi agenti, con cui si è avuto un incontro molto proficuo. Il giocatore, secondo Corriere dello Sport, considera terminato il suo ciclo al Bordeaux ed è pronto a cambiare squadra, con il Napoli in cima alle preferenze. Con 190 centimetri di altezza, Basic è un giocatore che può sostituire Bakayoko ma tecnicamente è più dotato. Non è un caso che sia stato schierato anche come trequartista in alcune occasioni. Dotato di un buon dribbling e di un buon passaggio, il croato non è stato però incluso nella selezione della Croazia che partecipa agli Europei.

Basic occasione per il Napoli

Corriere dello Sport considera Basic come un affare in discesa, anche rispetto a qualche anno fa. Nel 2020 gli azzurri avevano già contatto il Bordeaux per Basic, ma in quel momento il centrocampista era blindato a livello contrattuale ed i francesi spararono alto per il suo cartellino. Ora la situazione si è totalmente capovolta, con il giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2022. Il Napoli per Basic offre 8 milioni di euro, ancora meglio se arriva un prestito con obbligo di riscatto. Il club francese sa che non può tirare troppo la corda e chiede 10 milioni di euro.

Insomma le parti sono veramente molto vicine. Basic sembra pronto ad essere il primo rinforzo di Spalletti che posto il veto anche su tre calciatori azzurri. Il Napoli senza Champions League deve fare acquisti oculati senza stravolgere la rosa del tecnico toscano. Ovviamente tutto cambierebbe se l’interesse di Barcellona e Psg per Fabian Ruiz dovesse concretizzarsi. Nel caso di addio dello spagnolo, allora il club dovrebbe sostituirlo degnamente.