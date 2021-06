Curiosità: le pagine social della SSCN ci ricordano ancora Napoli-Verona

Napoli-Verona è una partita che ogni tifoso vorrebbe cancellare, ma solo dopo aver avuto una spiegazione. Il Napoli per tutto il girone di ritorno è andato in silenzio stampa ed anche a stagione finita ha continuato a restare in silenzio. Nemmeno una parola è stata pronunciata su Napoli-Verona, nemmeno una minima spiegazione per quella prestazione assurda, con il Napoli passato in vantaggio che poi ha subito il pareggio dagli scaligeri che nemmeno più di tanto hanno premuto sull’acceleratore. Una gara orribile che ha lasciato i tifosi più che amareggiati, oltre che per l’esclusione della Champions anche per la mancanza totale di comunicazione da parte del club. Oramai la si invoca da settimane, ma nulla è cambiato all’orizzonte.

Ma proprio nulla. Perché a livello di comunicazione nemmeno le copertine social dei profili della SSCN sono cambiate. Quelli di facebook e twitter sono fermi all’ultimo calendario delle partite del Napoli. L’ultima partita è proprio quel Napoli-Verona che continua a campeggiare come una condanna. Il match è stato giocato il 23 maggio 2021 e sappiamo tutti com’è finito. Nonostante la mancanza di risposte quelle copertine continuano a ricordare ai tifosi quel match così sciagurato. Il tutto mentre la società cerca di voltare pagina, dimenticare Napoli-Verona, costruendo il nuovo Napoli di Spalletti.

