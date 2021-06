Mady Camara al Napoli, le ultime notizie sul mercato degli azzurri. Secondo Tuttosport il calciatore è entrato in orbita Napoli anche perché Luciano Spalletti vuole sostituire nel breve periodo la partenza di Bakayoko che non sarà riscattato dal Chelsea. Oramai si è capito che Basic non è un classico uomo di rottura, ma sarebbe più un sostituto di Fabian Ruiz o comunque un rinforzo a centrocampo che punta maggiormente alla qualità. Il nuovo tecnico del Napoli punta su giocatore che possa assicurare forza e qualità a centrocampo, in grado di fare entrambe le fasi.

Calciomercato Napoli: Mady Camara dalla Grecia

Mentre Kostas Manolas sembra pronto a trasferirsi in Grecia, proprio all’Olympiacos il percorso inverso potrebbe farlo Mady Camara. Secondo il quotidiano sportivo Mino Raiola, potente procuratore, ha trovato la soluzione giusta per il centrocampo degli azzurri, Mady Camara è l’uomo offerto al Napoli, che si sta interessando molto del 24enne della Guinea.

Valutazione e impostazione tattica

Mady Camara è un centrocampista di 182 centimetri che gioca come centrale. Può tranquillamente giocare al fianco di Fabian Ruiz, o di un altro centrocampista qualora lo spagnolo dovesse essere sacrificato sul mercato. Il Napoli per acquistare Camara dovrà fare un importante sforzo economico. L’Udinese infatti si era fiondata sul calciatore chiedendo informazioni sul cartellino e si è vista fare una richiesta di 20 milioni di euro dal patron dell’Olympiacos Vangelis Marinakis. I bianconeri hanno abbandonato la trattativa perché si sono fermati a 10 milioni di euro.

Il Napoli per Mady Camara è disposto ad investire 15 milioni di euro. Una cifra, che secondo Tuttosport, spalancherebbe le porte all’arrivo del centrocampista in maglia azzurra.