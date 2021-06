Lorenzo Insigne rinnoverà con il Napoli. Secondo Spud, pagina seguitissima sul calcio e calciomercato, il calciatore resterà ancora in azzurro. Non sarebbe la prima volta che il ragno del web anticipa una trattativa. Solo ieri ha parlato di un Basic totalmente bloccato dal Napoli, notizia poi rimbalzata anche oggi sui giornali. Questa volta Spud si focalizza sul rinnovo di Lorenzo Insigne col Napoli che al momento non è ancora arrivato. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2022 e non è stato ancora raggiunto l’accordo per la sottoscrizione del nuovo contratto. Nonostante le tante voci che circolano l’entourage del calciatore sta lavorando sotto traccia, convinto della volontà del calciatore.

Insigne al Napoli: rinnovo in vista

Spud sulla questione scrive: “Non c’è futuro lontano da Napoli per Lorenzo Insigne. Il calciatore vuole chiudere la carriera in azzurro cercando di regalare lo scudetto alla città. Dopo l’Europeo (da valutare fin dove arriverà l’Italia) giorni di vacanze come da contratto”. Il rinnovo di Insigne dovrebbe arrivare dopo gli Europei. Il giocatore avrà un periodo di vacanza, poi raggiungerà i compagni a Dimaro oppure a Castel di Sangro. Tutto dipende dal cammino dell’Italia. Il problema per il rinnovo di Insigne, fino ad ora sembra essere stato rappresentato dalla differenza economica tra richiesta degli agenti e offerta della società. Secondo Spud anche su questo si troverà un accordo con le parti con una via di mezzo.