“Il Napoli ha bloccato Basic, il calciatore ha parlato pure con Rog”

Toma Basic sempre più vicino al Napoli, tanto che si parla di calciatore bloccato. Il centrocampista di 24 anni di proprietà del Bordeaux è una delle prime scelte per sostituire Bakayoko ed in generale per rinforzare la rosa del Napoli. Gli azzurri perdendo il centrocampista rientrato al Chelsea devono per forza prendere un sostituto, ancora prima di cedere Fabian Ruiz. Basic, infatti, non è solo muscoli e diga a centrocampo. Ha un buon piede ed una buona tecnica, tanto da essere schierato anche come trequartista in qualche circostanza. Dunque l’acquisto di Basic da parte del Napoli potrebbe essere propedeutico anche ad altre soluzioni, nel caso dovesse realmente essere ceduto Fabian che piace a Real Madrid e Barcellona.

Calciomercato Napoli: Basic si avvicina

Secondo il profilo twitter di Spud, sempre molto attento al calciomercato del Napoli, il profilo di Basic è quello giusto per la SSCN di Aurelio De Laurentiis. Il ragno del web fu il primo ad esempio a parlare di Eriksen all’Inter. Ora Spud è sicuro che il “Napoli ha già bloccato Basic” viene scritto in un tweet in cui si aggiunge: “Il croato non ha dubbi, vuole vestire l’azzurro. Si è già informato su squadra e città con l’amico Rog. Non servono altre chiacchiere né con il calciatore né con il suo entourage“.

Dunque la volontà del calciatore è nota e può essere determinante in una trattativa in cui il Bordeaux cerca di giocare al rialzo, anche se il contratto di Basic scade nel 2022 e quindi non può tirare troppo la corda. Secondo Spud la trattativa per Basic al Napoli era già stata intavolato proficuamente da “Giuntoli il 13 maggio” all’interno del Konami Center di Castel Volturno. “Le telefonate intercorse in questi giorni sono servite solo per ribadire la leadership del club azzurro in questa trattativa. Resta da trovare solo l’accordo con il Bordeaux“. Il club francese chiede 10 milioni di euro, il Napoli ne offre 8 e la distanza è minima, tanto da far pensare ad una chiusura.

