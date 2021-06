Ultime notizie calcio Napoli – Basic non è Fabian. Maurizio Pistocchi, boccia il centrocampista croato, finito nel mirino del Napoli. Pistocchi ai microfoni della radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, ha riportato le ultime notizie sul Calcio mercato del Napoli:

“Basic? Non è Fabian, se una squadra vuole vincere non si priva dei migliori. Detto ciò, Basic è un buon giocatore e lavorandoci su ha dei margini di miglioramento”.

Pistocchi ha poi aggiunto:

“Sarri alla Lazio? Sono abbastanza perplesso, faccio fatica a pensare che Maksimovic sia una richiesta del tecnico. Credo che sia tentato da questa opzione, soprattutto perché rischia di restare due anni fermo. Ancora però non ci sono ancora i presupposti per dire che sia fatta, lui vorrà delle garanzie sui calciatori da prendere. Se fossi in lui, chiederei alla società di far prima degli acquisti. Non accetterei a scatola chiusa, soprattutto ricordando le bizzarre abitudini di Lotito. A Ballardini promise cinque colpi ed alla fine non prese nessuno. Pagare moneta e vedere cammello”.