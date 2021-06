Le pagelle di Lorenzo Insigne in Turchia-Italia sono sfavillanti. Il calciatore del Napoli viene segnalato come uno dei migliori in casa azzurra. Nonostante un primo tempo con una Turchi molto abbottonata l’attaccante è stato uno di quelli che riusciva ad accendere la luce, anche con un cambio di gioco per aprire la manovra e cercare di scardinare le difese avversarie. L’intesa con Immobile è sempre ottima e non è un caso che il gol di Insigne sia arrivato proprio sull’assist dell’attaccante della Lazio. Ma le pagelle esaltano Insigne anche per i suoi movimenti a centrocampo ed i recuperi in difesa. Un calciatore totale, capace di capire quando è necessario accelerare o quando è fondamentale avere pazienza.

Pagelle Insigne Turchia-Italia: tutti i voti