“Christian Eriksen è sveglio e rimane in condizioni stabili. Resterà in ospedale per sottoporsi ad ulteriori accertamenti” lo fa sapere la federazione danese, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo. Sicuramente una grande notizia, quella che attendevano i familiari del calciatori ma anche milioni di tifosi e persone che istantaneamente si sono strette intorno al calciatore. Il tutto è avvenuto al minuto 43 di Danimarca-Finlandia terza partita degli Europei di calcio. Il giocatore si è improvvisamente sentito male e si è accasciato a terra. Il primo ad accorgersi della situazione grave è stato Kjaer che ha eseguito le manovre per liberare le vie respiratorie che molto probabilmente sono state fondamentali per aiutare e salvare la vita di Eriksen.

Come sta Erikisen: ecco le ultime novità

“Respira e riesce a parlare: è fuori pericolo” ha riferito l’agente del giocatore, Martin Schoots, a una radio danese dopo aver parlato col padre del 29enne giocatore dell’Inter. Secondo quanto riferito dal direttore tecnico della Danimarca il giocatore ha parlato anche con i compagni rassicurandoli sulle sue condizioni di salute e invitandoli a continuare a giocare.

Ma cosa ha causato il malore di Eriksen? Sulla questione è intervenuto il dottor Josep Brugada, cardiologo dell’Hospital Clinic che ha detto: “Sappiamo poco, ma il modo con cui è caduto così all’improvviso mi dà una brutta sensazione dal punto di vista della gravità. Al 98% la causa è un’anomalia cardiaca“. Poi il medico ad As ha aggiunto: “Potrebbe riguardare qualche patologia cerebrale o aortica, ma tutto comunque riguarda il cuore, qualche problema di aritmia. Se fosse stato un colpo di calore nel giro di pochi minuti avrebbe potuto alzarsi, ma non è stato così“.

