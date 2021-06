Eriksen sviene in campo: Il grande cuore di Napoli

Eriksen sviene in campo durante Danimarca-Finlandia. Il giocatore dell’Inter si è accasciato improvvisamente a terra facendo scattare immediatamente l’attenzione dei calciatori e poi dello staff sanitario che subito ha compreso la gravità di quanto stava accadendo. Ad Eriksen è stato praticato anche il massaggio cardiaco col defibrillatore.

Sono ore di anisa per Eriksen svenuto in campo in Danimarca-Finlandia. Anche sui social si cercano freneticamente informazioni sul centrocampista. Intanto da Napoli arriva una grandissima risposta da parte di tifosi e comuni cittadini. Anche all nostra redazione sono arrivati tantissimi messaggi d’affetto per il calciatore.

“Forza campione tutta Napoli è con te” ha scritto un nostro lettore. Un altro sui social rivolto ad Eriksen ha scritto: “Non c’è fede calcistica che tenga. Non ci sono colori o bandiere, solo la speranza che tu possa stare bene”.

Ma i messaggi per Eriksen sui social sono veramente tantissimi. Da Napoli arrivano messaggi d’affetto per il calciatore: “Ti siamo vicini, anche da Napoli”.

Insomma il grande cuore di Napoli si è aperto ancora una volta anche per Eriksen. Con i tifosi azzurri che hanno voluto mostrare tutta la loro vicinanza al giocatore dell’Inter