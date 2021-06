Attimi di terrore per Christian Eriksen. Il fantasista danese è caduto a terra durante Danimarca-Finlandia a pochi minuti dal termine del primo tempo.

Immediatamente soccorso, è stato sottoposto a un massaggio cardiaco coperto da tutti i compagni che si sono posizionati intorno a lui. Ansia e paura in campo, attimi drammatici. Compagni e avversari in lacrime, sul prato è scesa anche la moglie del giocatore dell’Inter. Tifosi in preghiera. La partita è stata sospesa, mentre Eriksen è stato portato fuori dal campo in barella, coperto da un lenzuolo bianco per evitare che le telecamere lo riprendessero.

L’UEFA come detto ha annunciato la sospensione della gara, valida per la prima giornata del Gruppo B di Euro 2020. Ma adesso i pensieri di tutti sono solo per Eriksen. In attesa di buone notizie.

Eriksen, la moglie in lacrime

La moglie di Christian Eriksen è scesa in campo, in lacrime, durante le cure che i medici stavano praticando sul terreno di gioco al marito. Raggiunta da Schmeichel e da capitan Kjaer, la signora Eriksen è rimasta a distanza, consolata dai compagni di squadra del centrocampista dell’Inter. Un frammento video che circola in rete ritrae Eriksen improvvisamente barcollare vicino alla bandierina del calcio d’angolo e piegarsi in avanti. Il giocatore viene colpito a un ginocchio dal pallone poi collassa a terra con gli occhi sbarrati, venendo circondato dai compagni.

Uefa: Gara ufficialmente sospesa

La Uefa ha comunicato ufficialmente che la gara tra Danimarca e Finlandia, interrotta per il malore di Eriksen, è sospesa: “La partita di Euro 2020 a Copenaghen è stata sospesa a causa di un’emergenza medica“, si legge in una breve nota.

La foto che fa sperare

Sul web è iniziata a girare, poco dopo la sospensione della partita, una foto in cui appare Eriksen cosciente, con gli occhi aperti.