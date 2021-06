Il Torino su Petagna se parte Belotti. E’ una prospettiva di mercato che viene scritta da Gazzetta dello Sport ma che potrebbe mettere d’accordo tutti. L’attaccante ex Spal è stato fondamentale per il Napoli nella scorsa stagione, quando ha dovuto guidare da solo il reparto offensivo quando si era in piena emergenza infortuni. Il Napoli, infatti, aveva 5 punte centrali ma tra esclusioni (Llorente e Milik) e infortuni (Osimhen e Mertens) era rimasto il solo Petagna come punta centrale. Non ha fatto mai mancare il suo apporto in termini di quantità e impegno, segnando anche qualche rete importante. Anche per questo il Torino punta Petagna sapendo che Belotti ha volontà di andare a giocare in un altro club.

Torino: Petagna, Belotti e la Coppa d’Africa

Nel piano di Napoli e Torino si ci infila in mezzo la Coppa d’Africa. Si, perché ora gli azzurri hanno tre punte centrali (Osimhen, Mertens e Petagna). Ma Osimhen a gennaio ha la coppa d’Africa con la Nigeria e quindi gli azzurri devono valutare al meglio la possibile cessione di un attaccante. Ecco quanto scrive Gazzetta sull’interesse del Torino per Petagna al posto di Belotti: “Petagna potrebbe finire nel mirino di qualche squadra: garantisce un buon numero di reti se gioca titolare. Il Torino ha mostrato interesse soprattutto se dovesse perdere Andrea Belotti. Un’offerta importante potrebbe convincere il Napoli a rivedere i suoi piani, ma comunque poi andrebbe acquistato un altro innesto davanti per evitare problemi durante la Coppa d’Africa”. Certo la cessione dell’attaccante porterebbe soldi freschi nelle casse del Napoli. Un fattore da non sottovalutare, perché costituirebbero un tesoretto inatteso.

