Gennaro Tutitno è il nome ‘nuovo’ in casa Napoli. Il talento l’attaccante nato a Napoli lo ha sempre avuto, ma nell’ultima stagione alla Salernitana sembra aver trovato anche la continuità che fino ad ora gli è mancata. Prestiti e speranze fino ad ora per il Napoli e Tutino che non si sono mai presi, ma che ora sarà valutato da Spalletti in ritiro tra Dimaro e Castel Di Sangro. Tutino nell’ultima stagione in Serie B ha messo a referto 14 gol totali e 7 assist. Un bottino che non può essere ignorato, soprattutto quando si è coscienti che il calciatore ha una tecnica superiore alla media. Ora Tutino è diventato un attaccante moderno, può giocare esterno ma sa fare anche la seconda e la prima punta all’occorrenza. Insomma un jolly dalla tecnica sopraffina, nato in quella fucina di talenti che Napoi e la provincia.

Spalletti: gli altri nomi da valutare in ritiro

Ma secondo Corriere dello Sport ci sono altri tre nomi che il nuovo tecnico del Napoli vuole valutare in ritiro prima di dare il via libera alle cessioni: