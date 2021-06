Mertens vuole Napoli a vita: la società non lo cede, per ‘colpa’ di Osimhen

Dries Mertens resta al Napoli. E’ questa l’intenzione del calciatore ma anche della società. Nonostante le tante voci di mercato che si stanno susseguendo, l’idea è quella di non lasciarlo partire. L’attaccante belga ha 34 anni ed un contratto in scadenza nel 2022, ma secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore non ha alcune intenzione di cambiare squadra. Mertens vuole il Napoli a vita e punta al prolungamento di contratto con la SSCN. Ovviamente a cifre da rimodulare, sia per l’età, sia per le esigenze economiche. Attualmente Mertens al Napoli guadagna 4,5 milioni di euro, forse troppi per un bomber di scorta, ma con un prolungamento si potrebbe decidere di spalmare ed adeguare il contratto.

Mertens resta al Napoli: servono i suoi gol

Il Napoli attualmente ha 3 calciatori in grado di cimentarsi nel ruolo di prima punta, a cui si aggiunge anche Lozano che qualche volta ha fatto quel ruolo. In ogni caso la squadra è ampiamente coperta in quel ruolo con: Osimhen, Mertens e Petagna. A questo punto si potrebbe decidere anche di venderne uno, con Petagna che piace al Torino. Ma il Napoli pare non voglia cedere nessuno, nemmeno Mertens che ha un ingaggio alto.

Il motivo è semplice: Osimhen a gennaio sarà chiamato in Coppa d’Africa. In quel momento il calendario sarà molto fitto: campionato, Coppa Italia e magari Europa League. La società non si può permettere di lasciare Spalletti in emergenza con un solo attaccante di ruolo e quindi è decisa a tenere tutti, o quantomeno ad un ricambio. In ogni caso questo momento la decisione è di far restare Mertens al Napoli. Anche perché 135 gol non si segnano per caso e con una condizione fisica ottimale, il belga resta ancora un grandissimo attaccante su cui chiunque allenatore punterebbe.