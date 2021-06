Victor Osimhen ed il Napoli pronti al rinnovo con l’inserimento di una clausola rescissoria. Il club di Aurelio De Laurentiis dopo aver investito 70 milioni di euro, valutazione complessiva compresi i cartellini di tre calciatori, vuole blindare il nigeriano. Nella stagione 2020/21 il giocatore ha segnato 10 gol in Serie A, che possono non sembrare tantissimi, ma lo sono se proporzionati ai problemi avuti dall’attaccante. Osimhen ha dovuto fare i conti con due infortuni gravi: uno alla spalla e l’altro alla testa, oltre al contagio da Covid 19 per un totale di 94 giorni di stop. A questi bisogna aggiungere un periodo per ritrovare al forma. A conti fatti le 10 reti siglate da Osimhen danno una buona indicazione sulle qualità del calciatore.

Il Napoli blinda Osimhen: De Laurentiis vuole la clausola

Aurelio De Laurentiis ha deciso di intervenire in prima persona per allungare di un anno il contratto del calciatore. E’ come se il Napoli volesse partire da zero, annullando l’anno appena trascorso per ricominciare col nigeriano avendo 5 anni di prospettiva davanti. Attualmente Osimhen ha un contratto col Napoli fino al 2024 a 4,5 milioni di euro a stagione ma il presidente vuole prolungare fino al 2025 magari con un ritocco dell’ingaggio.

Secondo quanto riferisce Gazzetta il Napoli nel rinnovo di Osimhen vuole inserire anche una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Vista la crisi economica attuale inserire una maxi clausola significa praticamente bloccare il calciatore. La SSCN, infatti, non ha alcuna intenzione di cedere il nigeriano. Stessa cosa si può dire di Dries Mertens. Secondo quanto fanno sapere da Sky non c’è nessuna prospettiva di cessione nel prossimo futuro. Il belga è intenzionato a restare al Napoli, così come la società vuole ancora puntare sul giocatore che può dare ancora tanto al club azzurro.