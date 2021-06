Insigne, scherzo a Immobile, Florenzi lo pubblica sui social – VIDEO

Sono passati 10 anni da quando Immobile e Insigne si trovavano a Pescara, a macinare gradoni sotto lo sguardo imperscrutabile di Zdenek Zeman. Ciro e Lorenzo non potevano immaginare di vere una carriera così importante. Uno capitano del Napoli, l’altro bandiera della Lazio.

Il rapporto dei due napoletani Lorenzo Insigne e Ciro Immobile è splendido durante le gare e simpatico in nazionale, come testimoniato le immagini dell’ultimo scherzo fatto dal capitano del Napoli all’amico, ripreso da Florenzi.

INSIGNE E IMMOBILE EROI DELL’ITALIA

Il rapporto tra Insigne e Immobile, testimonia il morale alto per l’Italia di Roberto Mancini dopo le due vittorie consecutive nelle gare contro Turchia e Svizzera. La nazionale italiana vive un momento straordinario di forma dentro e fuori dal campo:

Gli eroi della nazionale ad EURO 2020 sono proprio Immobile e Insigne, due che si conoscono a memoria, come evidenziato anche dalla giocata che ha portato al terzo gol contro la Turchia, e dai festeggiamenti di Lorenzo per l’amico dopo il goal alla Svizzera. Sono loro due a muovere l’Italia in un Europeo che speriamo possa dare grandi soddisfazioni ai colori azzurri. Giocate, scambi, gol e occasioni. È un’Italia che ha convinto e lo ha fatto con due degli più importanti e più impiegati nella gestione Mancini.