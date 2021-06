Lorenzo Insigne per rinnovare con il Napoli chiede un ingaggio più alto. Secondo Corriere dello Sport l’entourage del calciatore punterà quantomeno ad un lieve aumento dello stipendio attuale fissato a 4,5 milioni di euro. E’ un obiettivo chiaro che si sono posti gli agenti del calciatore, che sanno di avere tra le mani un calciatore al top della sua carriera e che è appetito da grandi società. Non è un caso che il Barcellona abbia fatto un sondaggio per capire i margini di trattiva con Insigne che ha un contratto in scadenza nel 2022. La volontà del giocatore resta chiara: priorità al Napoli, tanto che alla fine degli Europei è stato fissato un appuntamento per parlare di rinnovo.

Insigne: il rinnovo e le cifre

Ecco quanto scrive Corriere dello Sport sulle richieste fatte dal calciatore: