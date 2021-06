Jorginho-Napoli: amore senza fine, possibile affare a costo zero

Jorginho ed il Napoli di nuovo insieme. Certe parole da parte dei procuratori non vengono pronunciate a caso. Ieri Joao Santos ha fatto capire che il giocatore è rimasto legatissimo al Napoli ed ai napoletani, una ulteriore conferma dell’affetto del giocatore verso la piazza azzurra. Nonostante sia andato a giocare al Chelsea, dove ha vinto anche una Champions League, Jorginho non ha mai dimenticato Napoli. Il giocatore si sente ancora con molti suoi compagni ed anche in Nazionale ha un ottimo feeling con Lorenzo Insigne, capitano del Napoli in attesa di rinnovo.

Jorginho a parametro zero

Il nuovo calcio, quello in cui non tutti possono spendere milioni di euro senza alcun senso è fatto anche di parametri zero. Anzi, forse, quella del cartellino ‘libero’ è una nuova frontiera a cui dobbiamo abituarci. Così anche grandissimi calciatori come Jorginho possono restare senza rinnovo di contratto. Ecco che le parole di Joao Santos non sono troppo lontane dalla realtà. Se il giocatore non rinnova con il Chelsea entro il 2023 allora Jorginho ha voglia di Italia con precedenza al Napoli. Attualmente il centrocampista della Nazionale ha 29 anni, quindi ne avrebbe 31 e sarebbe ampiamente ancora arruolabile. Un sogno che per ora coltivano i tifosi ed anche il giocatore.