CORSPORT – Rinnovo Insigne: evitare sei mesi in panchina, obiettivo comune con SSCN

Il Napoli e Lorenzo Insigne hanno un obiettivo comune: rinnovare il contratto che scade nel 2022. La volontà delle due parti è chiara, cercare di trovare l’accordo. Da un alto c’è la società di Aurelio De Laurentiis che non vuole perdere un calciatore tecnicamente fortissimo, oltre che il capitano del Napoli, dall’altro lato c’è Insigne che è innamorato della maglia azzurra. In mezzo ci sono le difficoltà. Insigne chiede un ingaggio superiore a quello attuale (4,5 milioni di euro a stagione) o magari gestire i propri diritti d’immagine. La società vuole abbassare il monte ingaggi e non cede sui diritti di immagine.

Nonostante queste problematiche l’affare appare in discesa, proprio per la volontà delle due parti di trovare un accordo. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

L’argomento sarà affrontato dopo l’Europeo, e quantomeno il punto di partenza è comune. Già: bisognerà poi far collimare offerta e controproposta, altroché, ma è abbastanza scontato che il Napoli farà di tutto per non perdere a zero o magari parcheggiare in tribuna per sei mesi un giocatore del genere, neo trentenne nel pieno

della maturità. Non resta che attendere.