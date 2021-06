Victor Osimhen è finito nel mirino del Tottenham, il Napoli pensa al rinnovo del contratto con l’inserimento di una clausola monstre per blindare l’attaccante. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, il Tottenham starebbe pensando a Victor Osimhen nel caso in cui dovesse perdere Kane.

L’interesse della Premier per l’attaccante ha fatto scattare un campanello d’allarme in casa Napoli, la dirigenza azzurra starebbe pensando, di prolungare di un altro anno il contratto, che ha scadenza giugno 2024 e di prevedere, nel nuovo accordo, una clausola rescissoria parecchio alta, tanto da scoraggiare eventuali pretendenti. Considerata l’età, 22 anni, e il valore del giocatore, si potrebbe pensare a una cifra superiore ai 100 milioni di euro. Siamo nel campo delle ipotesi. Quella della clausola, però, è una possibilità che il Napoli tiene fortemente in considerazione.

OSIMHEN VUOLE ESSERE PROTAGONISTA CON IL NAPOLI

Victor Osimhen è in vacanza a Lagos, sua città natale. Arrivato a Napoli la scorsa estate per una cifra record, Operazione sulla quale, peraltro, stanno indagando gli investigatori francesi, ma il Napoli è totalmente estraneo ai fatti, vuole cominciare bene la prossima stagione sotto la guida di Spalletti. Nella passata stagione all’attaccante è mancata la continuità. Bloccato prima dall’infortunio alla spalla, nello scorso mese di novembre, subito in un incontro con la nazionale. Successivamente, dal Covid. E se non bastasse tutto ciò, a complicargli l’esistenza è arrivato anche l’infortunio alla testa, rimediato a Bergamo, contro l’Atalanta, a febbraio, che gli è costato altre due settimane di stop. Adesso Osimhen vuole essere protagonista sin dall’inizio: un anno gli è bastato per capire le dinamiche dell’ambiente e l’affetto che prova per lui la gente di Napoli.