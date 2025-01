Napoli, colpo Danilo in vista: fissata la deadline per l’addio alla Juve

Il difensore brasiliano sta definendo i dettagli della separazione dai bianconeri. Il Napoli di Conte attende di accogliere il suo nuovo leader difensivo.

Il Napoli si prepara ad accogliere un rinforzo di esperienza per la difesa di Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Danilo starebbe definendo gli ultimi dettagli per la sua uscita dalla Juventus.

L’attuale capitano bianconero, come evidenziato dal quotidiano sportivo, avrebbe già un accordo di massima con il club partenopeo. La trattativa per liberarsi dalla Juventus sarebbe in fase avanzata, con una data precisa all’orizzonte: “Entro fine mese dovrebbe essere liberato e potrà unirsi al gruppo”.

Il piano B, qualora l’accordo con la Juventus non dovesse concretizzarsi nei tempi previsti, è già delineato: “Al massimo, se le cose non dovessero andare per il verso giusto, arriverà a luglio a parametro zero”, riferisce il Corriere dello Sport.