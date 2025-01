Napoli, doppio colpo in difesa: Skriniar più Danilo, il clamoroso retroscena del CDS

Il difensore del PSG potrebbe essere inserito nell’affare Kvaratskhelia, mentre per il capitano della Juventus c’è già l’accordo. Le ultime novità di calciomercato.

Clamoroso retroscena di mercato svelato dal Corriere dello Sport: il Napoli sta lavorando a un doppio colpo in difesa che potrebbe rivoluzionare il reparto arretrato. Milan Skriniar, attualmente ai ferri corti con il PSG e Luis Enrique, potrebbe essere la chiave per sbloccare una trattativa ben più complessa.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano, l’ex difensore dell’Inter potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’operazione Kvaratskhelia, da tempo nel mirino dei parigini. Un intreccio di mercato che aprirebbe scenari clamorosi per il club azzurro.

Ma non è tutto. Il Corriere dello Sport svela un altro retroscena: il Napoli ha già in mano l’accordo con Danilo, capitano della Juventus. Il brasiliano sta trattando la risoluzione con i bianconeri e, come riporta il quotidiano, “entro fine mese dovrebbe essere liberato e potrà unirsi al gruppo. Al massimo, se le cose non dovessero andare per il verso giusto, arriverà a luglio a parametro zero”.

A rendere ancora più interessante lo scenario è il passato di Skriniar con Antonio Conte: insieme hanno conquistato lo scudetto all’Inter e il tecnico pugliese gradirebbe ritrovarlo in azzurro. L’unico nodo da sciogliere resta l’ingaggio dello slovacco, sul quale il club sta facendo le dovute valutazioni.