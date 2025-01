Napoli su Chiesa per il dopo Kvara: la decisione del giocatore sul trasferimento

L’esterno del Liverpool è tra i profili seguiti dal Napoli in caso di partenza di Kvaratskhelia.



Il Napoli guarda con interesse a Federico Chiesa per il dopo Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club azzurro starebbe valutando l’esterno italiano come possibile sostituto del georgiano in caso di cessione.

La posizione di Chiesa, tuttavia, è chiara: come rivelato dal quotidiano, “non vuole andare via e anzi vuol chiudere la stagione in Premier”, nonostante un impiego limitato con il Liverpool. I numeri parlano chiaro: appena “104 minuti e 4 presenze”, complice anche un infortunio che ne ha condizionato il rendimento.

Conte e la dirigenza partenopea sono alla ricerca di un profilo di alto livello per non far rimpiangere Kvara. L’eventuale incasso dalla cessione del georgiano rappresenterebbe “un tesoro da investire ma anche da maneggiare con cura”, sottolinea il Corriere dello Sport. Il Napoli non esclude la formula del prestito, ma al momento la trattativa appare in salita vista la volontà del giocatore.

Manna e De Laurentiis continuano a monitorare la situazione, restando “alla finestra a guardare il panorama del Merseyside ed eventuali cambi di rotte”. La pista Chiesa resta aperta, ma servirà un cambio di strategia per convincere l’ex Juventus.