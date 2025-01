PSG-Kvara: fissata la data per il closing. Salta il Verona

Il talento georgiano sempre più vicino all’addio al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport la trattativa con i parigini è alle battute finali. Il precedente di Allan e il caso Osimhen.

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia sembra ormai scritto lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la trattativa con il Paris Saint-Germain starebbe procedendo velocemente, con il closing previsto per la prossima settimana. Il georgiano non sarà disponibile per la sfida contro il Verona, dopo aver già saltato la gara con la Fiorentina per un affaticamento.

La società partenopea, memore delle esperienze passate, vuole gestire la situazione evitando gli scenari già visti con Allan e Victor Osimhen. “L’esperienza insegna”, scrive il quotidiano, ricordando il caso Allan del 2019, caratterizzato da “una lunga serie di affaticamenti muscolari e mancate convocazioni nel bel mezzo della trattativa con il solito PSG”.

La decisione di Kvaratskhelia appare ormai definitiva: “Ha deciso di non rinnovare, ha accettato il PSG e ora attende di partire”, rivela il Corriere dello Sport. Un cambio di rotta significativo rispetto a sei mesi fa, quando l’incedibilità del georgiano era stata una delle clausole per l’arrivo di Antonio Conte.