Napoli, bufera Kvara! Conte: “Ha chiesto la cessione, sono deluso”

Clamorose dichiarazioni del tecnico azzurro alla vigilia di Napoli-Verona. Il georgiano non convocato per la partita e il futuro è in bilico. De Laurentiis atteso a Castel Volturno per un confronto.

La bomba esplode nella conferenza stampa pre Napoli-Verona. Antonio Conte sceglie la via della trasparenza e svela un retroscena destinato a far discutere: Khvicha Kvaratskhelia vuole lasciare il club partenopeo.

“Se parlo è perché dico la verità, non amo dire bugie”, esordisce il tecnico pugliese, prima di svelare i dettagli di una situazione che si trascina dall’estate: “Quest’estate, quando ho parlato col presidente, visto che già c’erano le partenze di Zielinski e di Osimhen, ho preteso che alcuni calciatori venissero confermati. Tra questi c’era Kvara, che aveva chiesto di essere ceduto. E non era l’unico”.

Il retroscena estivo e il tentativo di Conte

L’allenatore del Napoli ha poi rivelato il suo personale impegno nel trattenere il georgiano: “Ho dovuto fare un certo lavoro, convincendo i calciatori che ritenevo fondamentali a rimanere. Ci ho lavorato e sono molto convinto di esser riuscito a tenere chi volevo tenere. Oggi son molto contenti quei calciatori di rimanere e sposare il progetto”.

Ma con Kvaratskhelia qualcosa si è rotto: “Ho parlato col calciatore che mi ha confermato questa decisione. Personalmente provo una grande delusione, perché sono stato sei mesi a cercare di farlo sentire al centro del progetto, lavorando anche sul contratto da rinnovare”.

La situazione attuale e le conseguenze

La prima conseguenza immediata è l’esclusione dalla sfida contro il Verona: “Kvara non è disponibile per la partita”, ha annunciato Conte, che ha anche chiarito la sua posizione: “Non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere. È giusto che la situazione la risolvano il club e l’entourage: il problema è tra di loro”.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Aurelio De Laurentiis è atteso nelle prossime ore a Castel Volturno per un confronto con il calciatore e il suo entourage. La situazione resta in evoluzione, con diverse big europee che potrebbero approfittare della rottura tra il georgiano e il club azzurro.

Il mercato e le alternative

Il Napoli non si farà trovare impreparato: la dirigenza sta già valutando possibili sostituti. Tra i nomi sul taccuino di Manna ci sarebbero Federico Chiesa della Juventus e Gustav Isaksen della Lazio, entrambi profili graditi a Conte per caratteristiche tecniche e tattiche.

“Chiaramente, andiamo a perdere un calciatore importante”, ha concluso il tecnico, lasciando intendere che la cessione del georgiano potrebbe concretizzarsi già nella finestra di mercato invernale.